В Духовницком районе проверили качество ремонта дороги по нацпроекту

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Новости Саратова
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Специалисты министерства дорожного хозяйства Саратовской области совместно с жителями провели контроль качества работ на участке трассы «Духовницкое – Пугачёв», ремонтируемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» .

Ход работ:

  • Дорога «Духовницкое – Липовка – Левенка» (25,2 км):
    • Устройство АГБ-слоя завершено на 100%;
    • Выравнивающий слой асфальтобетона уложен на 14,5 км;
    • Отобраны пробы покрытия для лабораторных испытаний .
  • Автоподъезд к с. Левенка (6,7 км):
    • Работы начнутся после завершения первого объекта.
  • Ремонт выполняется методом холодной регенерации — переработка старого асфальта с добавлением щебня, цемента и песка .

Эта дорога обеспечивает грузопоток к железной дороге и элеватору, используется для школьных маршрутов и фермерских нужд .

Всего в 2025 году по нацпроекту ремонтируют 57 дорог (19 — с переносом на 2026 год).