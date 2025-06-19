В Духовницком районе проверили качество ремонта дороги по нацпроекту

Специалисты министерства дорожного хозяйства Саратовской области совместно с жителями провели контроль качества работ на участке трассы «Духовницкое – Пугачёв», ремонтируемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» .
Ход работ:
- Дорога «Духовницкое – Липовка – Левенка» (25,2 км):
• Устройство АГБ-слоя завершено на 100%;
• Выравнивающий слой асфальтобетона уложен на 14,5 км;
• Отобраны пробы покрытия для лабораторных испытаний .
- Автоподъезд к с. Левенка (6,7 км):
• Работы начнутся после завершения первого объекта.
- Ремонт выполняется методом холодной регенерации — переработка старого асфальта с добавлением щебня, цемента и песка .
Эта дорога обеспечивает грузопоток к железной дороге и элеватору, используется для школьных маршрутов и фермерских нужд .
Всего в 2025 году по нацпроекту ремонтируют 57 дорог (19 — с переносом на 2026 год).