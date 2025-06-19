В Духовницком районе проверили качество ремонта дороги по нацпроекту

Специалисты министерства дорожного хозяйства Саратовской области совместно с жителями провели контроль качества работ на участке трассы «Духовницкое – Пугачёв», ремонтируемой в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» .

Ход работ:

Дорога «Духовницкое – Липовка – Левенка» (25,2 км):

• Устройство АГБ-слоя завершено на 100%;

• Выравнивающий слой асфальтобетона уложен на 14,5 км;

• Отобраны пробы покрытия для лабораторных испытаний .

• Устройство АГБ-слоя завершено на 100%; • Выравнивающий слой асфальтобетона уложен на 14,5 км; • Отобраны пробы покрытия для лабораторных испытаний . Автоподъезд к с. Левенка (6,7 км):

• Работы начнутся после завершения первого объекта.

• Работы начнутся после завершения первого объекта. Ремонт выполняется методом холодной регенерации — переработка старого асфальта с добавлением щебня, цемента и песка .

Эта дорога обеспечивает грузопоток к железной дороге и элеватору, используется для школьных маршрутов и фермерских нужд .

Всего в 2025 году по нацпроекту ремонтируют 57 дорог (19 — с переносом на 2026 год).