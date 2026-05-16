Роман Бусаргин рассказал, что делают дорожники по ночам на улицах Саратова

В Саратове продолжают ремонт дорог по новой региональной программе.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что из областного бюджета выделен дополнительно 1 млрд рублей. Работы ведутся на восьми улицах: Астраханской, Барнаульской, Технической, Тульской, имени Антонова, Тархова, Тулайкова, а также на дороге на 2-ю Гуселку.

Рабочие фрезеруют старое покрытие, меняют бордюры, укладывают асфальт. Чтобы снизить нагрузку на магистрали, ремонт идёт в основном ночью. На участке дороги на 2-ю Гуселку и 4-й Прудовой уже сняли старый асфальт на 1,1 км. Всего запланировано почти 5 км.

В 2026 году по дополнительному финансированию отремонтируют 22 участка. На всех объектах ведётся строительный контроль. Параллельно в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют улицу Усть-Курдюмскую — там завершают укладку нижнего слоя асфальта.

Ольга Сергеева