В Саратовской области СКР возбудил дело после отказа в помощи девочке-диабетику

Глава СК России поручил доложить о расследовании дела о необеспечении лекарством 16-летней диабетика из Саратовской области.

Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководства регионального управления СКР. Уголовное дело было возбуждено после отказа в предоставлении специального медицинского изделия девушке, больной диабетом. Статья УК не уточняется.

Речь идёт о жительнице Красноармейска. Её мать рассказала в соцсетях, что дочь с марта 2026 года перестала получать необходимое медицинское изделие, которое должно приобретаться за счёт государства.

Следствию предстоит выяснить, почему ребёнок оказался вне зоны внимания государства и кто виноват.

Ольга Сергеева