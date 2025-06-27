Роман Бусаргин: Рядом с мкр «Авиатор» идет реконструкция сетей водоканала

Один из самых крупных объектов, вошедших в масштабную программу ремонта сетей водоканала в Саратове, расположен рядом с микрорайоном «Авиатор».Здесь идет реконструкция участка напорного канализационного коллектора протяженностью свыше 1,2 км, построенного в 70-х годах.

Данные коммуникации вошли в число приоритетных для ремонта, так как отвечают за водоотведение центральной части города и находятся в аварийном состоянии. За последние несколько лет на них было более 50 аварий. Работы планируется завершить осенью этого года.