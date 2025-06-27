Саратовские многоборцы вошли в тройку сильнейших команд Чемпионата и Первенства России

С 24 по 27 июня в Саратове прошел Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью в спортивной дисциплине «ял-6 — парусная гонка».

Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва показали отличные результаты:

На Чемпионате России женская сборная команда Саратовской области в составе Елены Смирновой, Елизаветы Мыслицкой, Вероники Макаровой, Ксении Котовой и Марии Стредининой поднялись на высшую ступень пьедестала;

На Первенстве России юношеская команда в составе Ильи Филиппова, Константина Игнатьева, Ильи Иванова, Сергея Вотякова, Владимира Саяпина, Михаила Перфилова и Владислава Прядкина завоевала серебро.