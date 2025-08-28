Роман Бусаргин: Саратовские аграрии собрали 4 млн тонн зерна

.

На данный момент наши аграрии убрали 75% из запланированных 2,3 млн гектаров посевных площадей. Также приступили к уборке поздних зерновых (просо и гречиха) и технических культур (сахарная свекла).

По сбору зерновых лидирует Екатериновский район с намолотом в 265 тысяч тонн. Свыше 200 тысяч тонн собрали аграрии Калининского и Ершовского районов. В 14 районах показатель превысил 100 тысяч тонн.

Несмотря на непростые погодные условия, которые предшествовали уборочной кампании этого года, наши аграрии выполняют поставленные задачи по обеспечению продовольственной безопасности Саратовской области и страны в целом. В прошлом году за аналогичный период было собрано 3,2 млн тонн урожая. Задача на 2025 год — намолотить не менее 5 млн тонн зерна.

Спасибо всем, кто сегодня трудится в полях, за слаженную работу.