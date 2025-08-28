В Энгельсском районе подросток попал в ДТП за рулем автомобиля

В посёлке Пробуждение Энгельсского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительной информации, 13-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением и въехал в здание.

В результате инцидента несовершеннолетний был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте работали сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится проверка по факту допуска несовершеннолетнего к управлению транспортным средством.