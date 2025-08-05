Роман Бусаргин: В медицинский университет по целевым направлениям поступило рекордное количество абитуриентов

В саратовский медицинский университет в рамках приёмной кампании этого года по целевым направлениям поступило рекордное количество абитуриентов. Только по программам специалитета было подано более 800 заявлений, конкурс по некоторым специальностям доходил до 10 человек на место.

Благодаря принятым решениям в этом году количество квот было увеличено практически в два раза: теперь доступны почти 800 мест по программам специалитета (496) и ординатуры (268). Еще 200 человек будут обучаться за счет областного бюджета. Их выберут из числа тех, кто не прошел конкурсный отбор, но имеет высокие баллы. Кроме того, введены дополнительные муниципальные стипендии для целевиков.

Прием документов по целевым направлениям в медицинский вуз по программам специалитета уже завершился. Наиболее активная работа была организована в Александрово-Гайском, Аткарском, Балтайском, Калининском, Духовницком, Пугачевском, Ртищевском и Перелюбском районах.

По каждому муниципалитету будет проведен детальный анализ показателей по набору, фактическому зачислению в вуз. Одна из ключевых задач для глав территорий и руководителей районных учреждений здравоохранения — сопровождение будущих медиков на каждом этапе. Поддержка студентов, создание для них условий и гарантия последующего трудоустройства являются важнейшим фактором в решении кадровых вопросов.