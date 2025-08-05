Рецидивист из Саратова попал на камеру во время кражи дрели

Фрунзенский отдел полиции Саратова раскрыл кражу из магазина на улице Аткарской. 3 августа неизвестный похитил аккумуляторную дрель стоимостью 13 тысяч рублей, о чем незамедлительно сообщили правоохранителям.

Сотрудники полиции оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что продал украденный инструмент за 2 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.