Роман Бусаргин: В реабилитационном центре встретился с участниками и ветеранами СВО

Встретился с участниками и ветеранами СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в новом центре, открытом на базе спорткомплекса «Кристалл». В рамках курса они занимаются оздоровительной физкультурой и получают комплексную медицинскую помощь.

Современное оборудование центра позволяет восстанавливать суставы, двигательные и координационные функции, улучшать общее состояние здоровья. Используются разработки и саратовских ученых. При необходимости направляем бойцов для дальнейшего лечения в областные учреждения здравоохранения. Планируем включить в программу и посещение бассейна. Кроме того, благодаря взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» приняли штатного психолога, специализирующегося на помощи военнослужащим.

Планируем постепенно расширять возможности центра, чтобы как можно больше участников СВО смогли проходить здесь реабилитацию. Для этого необходимо отремонтировать 3 и 4 этажи. Это позволит увеличить с 40 до 140 число пациентов, которых учреждение сможет принять единовременно. Перед профильными министерствами сейчас стоит задача рассчитать стоимость работ и подготовить соответствующую заявку на выделение средств из регионального бюджета. Также договорились, что медицинские работники составят список дополнительного оборудования, которое необходимо закупить для центра, чтобы расширить направления реабилитации.