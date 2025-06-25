В Госдуме прошел «правительственный час» на тему «О развитии сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и об укреплении общих традиционных духовно-нравственных ценностей».

В нем принимали участие заместитель председателя Правительства Алексей Оверчук, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова.

Вячеслав Володин в ходе обсуждения привел пример последствий отказа от русского языка, культуры и веры: «Зачастую начинают искушаться на печеньки из-за океана или Евросоюза на Украине. Итог: государства нет. А там начиналось тоже с чего — с запрета русского языка. Церковь православную закрыли, на культуре оттоптались».

Председатель ГД добавил, что «мы должны проводить политику, в основе которой принципы, с одной стороны, невмешательства во внутренние дела, а с другой — взаимовыгодного сотрудничества».