Роман Бусаргин встретился с Александром Жуковским

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с главой Ртищевского района Александром Жуковским.

Губернатор отметил, что Жуковскому необходимо активнее включаться в работу по внедрению обновленного варианта муниципального инвестиционного стандарта. По словам Бусаргина, важно сосредоточиться не только на создании новых производств, но и на поддержке уже действующих предприятий, расширении их возможностей.

«На сегодняшний день удалось привлечь более 1,5 млрд рублей в качестве инвестиций. Показатели неплохие, но потенциал в этом направлении у муниципалитета есть», — подчеркнул Роман Бусаргин.

Ранее муниципалитет получил средства на ремонт дорог на участках улиц Глинки, Первомайской, Белинского, Волгоградской, Мясокомбинат, Калинкина и других.

«В райцентре будут приведены в порядок участки на 7 улицах, которые определили сами жители. Обязательно подключайте и общественность к контролю подрядных организаций для максимально объективной оценки качества выполненных работ», — отметил глава региона.

ФОТО: Правительство Саратовской области