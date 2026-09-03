Жители Ровенского района отправили «Груз добра» бойцам СВО

В Ровенском районе Саратовской области прошла гуманитарная акция «Груз добра». Её организаторами выступили администрация муниципалитета и местные жители, при участии Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России». Собранная помощь направлена военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

Жители района оперативно собрали для бойцов маскировочные сети, продукты длительного хранения, предметы первой необходимости и детские письма с тёплыми пожеланиями. Доставку груза поручили Артему «Дацику», участнику СВО, который известен в районе своей активной гражданской позицией и силой характера.

О своем боевом пути уроженец Ровного рассказал недавно в передаче «Возвращение СВОих» на радио «Комсомольская правда в Саратове».

Глава Ровенского района Антон Бугаев лично встретился с ветераном, поблагодарил за участие в патриотическом воспитании ровенских школьников и и подчеркнул, что дома Артема ждут и гордятся его мужеством.