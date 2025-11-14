Роман Бусаргин встретился с главой Энгельсского района

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с главой Энгельсского района Максимом Леоновым.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной темой встречи стала реализация инфраструктурных проектов по развитию района.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, району было выделено 300 млн рублей, на которые отремонтировали порядка 8,2 км дорог. Также были проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе установлены приподнятые пешеходные переходы. Всего по разным госпрограммам смонтированы 33 новых остановочных павильона.

На приведение в порядок сельских дорог из областного бюджета было направлено более 133,5 млн рублей, отремонтировано 10,65 км дорог.

По инициативе губернатора выделено 20 млн на ремонт тротуаров в Энгельсе. Были приведены в порядок 19 участков площадью более 3000 кв.м.

При поддержке главы региона произведена реконструкция 13 скважин, водоснабжение улучшено в таких населенных пунктах, как Узморье, поселок им. К.Маркса, Безымянное, Калинино, Зеленый Дол, Шевченко, Лощинный, Старицкое, Липовка, Межевое, Красноармейское.

Также Энгельс вошел в новый этап программы переселения из аварийного жилья, по которому в 2025-2026 годах запланировано расселение более 2000 кв.м. жилья.

Для повышения туристической привлекательности создан туристический маршрут «Энгельс-трек», в рамках которого будет установлен уникальный художественный арт-объект «Музыкальные часы». Он будет исполнять фрагменты музыкальных произведений А.Г. Шнитке. Рядом с краеведческим музеем, который в этом году был отремонтирован, планируется установить макет «Панорама Центральной части города «Колесо истории».

Ведется планомерная работа по увеличению количества льготных маршрутов. Планируется, что до конца года 100% муниципальных маршрутов будут обслуживать жителей по льготной транспортной карте.

«Энгельс — крупный город с большим вкладом в экономику области. Здесь реализуется много важных проектов. В то же время перед районом стоят определенные задачи развития. Поэтому мы продолжим оказывать региональную поддержку, в том числе в сфере ремонта дорог, водоснабжения и благоустройства», — отметил Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева