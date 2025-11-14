Исаев: Необходима стопроцентная готовность спецтехники к зиме

Заслушал на базе МБУ «Садово-парковое» доклад о готовности предприятия к зиме. Готовность малой механизации на сегодня составляет 100%, по крупной технике — 87%.

Поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить полную, стопроцентную готовность всей техники.

Отдельно обсудили подготовку к зиме зеленых насаждений. Специалисты уже занимаются обрезкой кустарников и роз, чтобы их не сломал снег, и обрабатывают их от вредителей. В парках идет тщательный осмотр деревьев: удаляются опасные ветви и проводится санитарная обработка.

Работа с зелёными насаждениями не должна заканчиваться с наступлением холодов. На протяжении всей зимы им также необходимо обеспечивать должный уход и защиту от морозов и реагентов.