Роман Бусаргин встретился с главой Лысогорского района

Итоги реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ в 2025 году стали главной темой встречи губернатора Романа Бусаргина с главой Лысогорского района Сергеем Фартуковым.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены Парк Победы в Лысых Горах, придомовые территории, центральная площадь. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» построена спортивная площадка в селе Бутырки. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения завершился капитальный ремонт в нескольких отделениях районной больницы: хирургический корпус; акушерско-гинекологический корпус; детское отделение.

В рамках реализации различных инициатив завершен ремонт Большерельненского сельского Дома культуры. Кроме того, приобретено звуковое оборудование и кресла в зрительный зал, обновлена сцена. Построен спорткомплекс, включающий в себя хоккейную коробку, оборудованную также для игры в футбол и баскетбол, и современную зону для занятий воркаутом.

По инициативе губернатора были выделены средства на реконструкцию здания пищеблока районной больницы, кроме того, учреждение вошло в региональную программу по ремонту дворовых территорий.

Также в рамках региональных инициатив развития проведен ремонт детского сада в поселке Октябрьский, спортивного зала в школе и ДК поселка Яблочный, центра дополнительного образования в Лысых Горах. Кроме того, закуплено оборудование для двух школьных музеев.

Из резервного фонда Правительства области району были выделены средства:

на ремонт детского сада «Березка»;

на асфальтирование территории школы №2 в Лысых Горах;

на ремонт Большедмитриевского сельского дома культуры;

на реконструкцию скважин и строительство водопровода.

За счет регионального бюджета выполнен текущий ремонт нескольких автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты. Ведется ремонт трасс Озерки – Двоенка и Широкий Карамыш – Большая Дмитриевка. В первом этапе выполнено 24,5 км. В рамках субсидии из расчета 3000 рублей на каждого сельского жителя приведено в нормативное состояние 7 км дорог. Кроме того, обустроено 1,3 км тротуаров.

«Благодаря различным решениям, поддержке федерального центра, удалось укрепить материально-техническую базу районной больницы. От руководства района ожидаем решения кадровых вопросов в учреждении. Укомплектованность по врачам растёт, но при этом точечные вопросы по узким специалистам остаются. Их необходимо закрывать. Под контролем должна быть и ситуация с водоснабжением в районе. Ранее на ремонт артезианской скважины в Лысых Горах направляли 17 млн рублей, что позволило улучшить качество подачи воды в жилые дома и объекты социальной сферы. При дальнейшей необходимости также будем изыскивать средства на это направление, от муниципалитета требуется своевременно готовить соответствующие документы и заявки», — отметил Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева