Роман Бусаргин встретился с главой Советского района

Вопросы развития Советского района и первоочередные задачи, которые стоят перед местной властью, обсудил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с руководителем муниципалитета Еленой Наумовой.

Напомним, она была избрана главой района в конце августа этого года.

Роман Бусаргин подчеркнул, что одна из основ развития территории — активное участие в национальных проектах, различных федеральных и региональных программах. Они позволяют проводить комплексные мероприятия для улучшения качества жизни граждан. Об этом информирует пресс-служба правительства области.

По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 3 общественные территории. В рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным, ведется капитальный ремонт здания Советской библиотеки МБУК «ЦБС СМРСО» в р. п. Советское.

По региональным программам в этом году отремонтированы лицей, детский сад, школьный спортивный зал, районный дом детства и юношества и оборудованы два школьных музея. Приобретено звуковое, световое оборудование и оргтехники для районного дома культуры. Муниципалитету также выделено по 3 тысячи рублей на каждого сельского жителя на ремонт дорог в 4 муниципальных образованиях. Кроме того, за счет средств областного бюджета приведены в порядок 11 участков тротуаров в р.п. Степное. Закуплена коммунальная техника для уборки улиц.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив обеспечено водоснабжением село Мечетное, отремонтированы скважина и водонапорные сети в селе Розовое, продолжается установка водонапорной башни в Любимовском МО.

«Важнейшая задача главы района — взаимодействие с людьми, создание для жителей комфортных условий. Это и развитие социальной сферы, и инфраструктуры. Сегодня есть множество механизмов, которые позволяют обустраивать города и села. Ключевые — это национальные проекты и федеральные программы, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. Необходимо активнее участвовать в проектах, готовить заявки, постоянно анализировать ситуацию в муниципалитете, чтобы было полное понимание того, в каких направлениях двигаться. Необходимо внимательно прислушиваться к потребностям жителей и решать возникающие вопросы комплексно», — подчеркнул Роман Бусаргин.