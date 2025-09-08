В Саратове власти снесут 96 незаконных ларьков

Масштабная проверка городских территорий проводится в Саратове.

По ее итогам выявлено более 500 незаконных конструкций. С начала года уже демонтировано около 1250 объектов. В планах — снос 96 ларьков, демонтаж 73 гаражей и устранение 8 рекламных конструкций.

Власти также активизируют работу по выявлению брошенных автомобилей, контролю за благоустройством и очистке улиц.

На прошлой неделе проверены 389 организаций, в которых выявлены нарушения:

55 случаев неформальной занятости;

35 нарушений в сфере торговли;

16 отсутствий кассовых аппаратов;

54 проблемы с озеленением.

Эти проверки будут продолжены для поддержания порядка в городской среде, — сообщили в мэрии.