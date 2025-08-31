Роман Бусаргин встретился с новым главой Базарно-Карабулакского района

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочую встречу с новым главой Базарно-Карабулакского района Артемом Курочкиным.

Как сообщает пресс-служба главы региона, обсуждались планы по развитию муниципалитета.

Бусаргин подчеркнул, что среди первоочередных задач — работа по дальнейшему развитию территории. Эффективным механизмом в этом процессе станет участие в национальных проектах и других федеральных программах, инициированных президентом Владимиром Путиным. Важно определять приоритетные направления именно исходя из потребностей населения и комплексно подходить к решению вопросов, которые волнуют граждан.

«Базарно-Карабулакский район обладает огромным потенциалом для развития. Чтобы его реализовать, нужно детально разобраться в особенностях муниципалитета, узнать потребности жителей. Для этого необходимо лично встретиться с людьми в каждом населенном пункте и узнать, что их волнует, а после определить точки роста. Только так получится сформировать четкий и эффективный план действий, который будет отвечать реальным запросам населения и даст конкретный результат», — сказал губернатор.