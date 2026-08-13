Роман Бусаргин высказался об искусственном интеллекте

Область применения технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере должна постоянно расширяться.

Такую задачу на первом заседании профильной межведомственной комиссии поставил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона напомнил, что согласно поручению Президента Владимира Путина практика использования ИИ к 2030 году должна быть расширена на все ключевые отрасли.

«На территории региона подобные технологии уже активно используются в здравоохранении. Искусственный интеллект помогает в диагностике различных заболеваний. Только за этот год было проведено почти 400 тысяч таких исследований. Это направление необходимо развивать», — отметил губернатор.

Роман Бусаргин обратил особое внимание, что внедрение ИИ на различных производствах в первую очередь должно способствовать повышению эффективности различных процессов, а не замещению реальных рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ольга Сергеева