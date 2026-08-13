В Саратове умер профессор IT Вил Байбурин

Ушёл из жизни профессор СГТУ, создавший IT-направления в университете

На 92-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки России, профессор Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Вил Бариевич Байбурин. О смерти учёного сообщила пресс-служба вуза.

Более 40 лет жизни Байбурин посвятил родному университету, став одним из его столпов. При его непосредственном участии в СГТУ открылись ключевые направления подготовки, без которых сегодня немыслим технический вуз: «Программное обеспечение вычислительной техники», «Информатика и вычислительная техника», а также «Информационная безопасность автоматизированных систем». По сути, он стоял у истоков IT-образования в регионе.

Научное наследие профессора колоссально: более 350 научных работ, 7 монографий, 22 патента и 12 авторских свидетельств. Многие годы он возглавлял диссертационный совет, воспитав не одно поколение молодых учёных. Байбурин также являлся академиком Российской академии естественных наук и членом-корреспондентом Международной академии высшей школы.

Прощание с Вилом Бариевичем состоится завтра, 14 августа, в 10:30 в холле корпуса № 1 СГТУ (ул. Политехническая, 77).

Ольга Сергеева