Роман Бусаргин: Защитники блокадного Ленинграда — олицетворение силы духа советского народа

Сегодня отмечается 82-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Те испытания, через которые прошли блокадники, оставили горький след в судьбах миллионов людей. Этот день объединяет в себе боль от пережитых ленинградцами тяжких испытаний и чувство величайшей гордости за их стойкость, выдержку и самоотверженность.

Защитники Ленинграда, среди которых были десятки тысяч саратовцев, все, кто трудился и сражался во имя свободы, своим жизненным примером стали олицетворением силы духа советского народа, народа-победителя. Мы чтим их подвиг, стараемся во всем быть достойными и благодарными за то истинное и беззаветное служение Родине.

Вечная слава победителям Великой Отечественной войны! Низкий вам поклон!