Названы новые имена геройски погибших на фронтах СВО саратовских бойцов

От
Новости Саратова
-
0
Фото: облдума

В ходе специальной военной операции 26 января погибли пятеро военнослужащих из Саратовской области.

О потерях сообщили местные администрации.

Среди погибших:

Дмитрий Иванцов из Вольского района,

Дмитрий Куренков из посёлка Шиханы,

Александр Денев из Саратова,

Павел Ильин из Балаковского района,

Василий Белоусов из Балашовского района.

Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.

Списки с именами погибших саратовцев публикуются местными властями ежедневно. Общее число потерь на фронтах СВО засекречено.

Ольга Сергеева