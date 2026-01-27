Названы новые имена геройски погибших на фронтах СВО саратовских бойцов

В ходе специальной военной операции 26 января погибли пятеро военнослужащих из Саратовской области.
О потерях сообщили местные администрации.
Среди погибших:
Дмитрий Иванцов из Вольского района,
Дмитрий Куренков из посёлка Шиханы,
Александр Денев из Саратова,
Павел Ильин из Балаковского района,
Василий Белоусов из Балашовского района.
Губернатор области и главы муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших.
Списки с именами погибших саратовцев публикуются местными властями ежедневно. Общее число потерь на фронтах СВО засекречено.
Ольга Сергеева