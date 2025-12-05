Роман Чуйченко: О прошлом и будущем ДК «Рубин»

Вновь приходится поднимать тему прошлого и будущего бывшего ДК «Рубин» в Кировском районе.

Одним махом жителей густонаселенного района лишили крупного культурно-образовательного центра. Места, где велась масштабная социальная работа с населением. При этом городская казна ничего от сделки и перепрофилирования не выиграла. Учитывая, что актив ушел в руки близкого родственника действующего губернатора, просматриваются конфликт интересов и вопросы к чистоте отчуждения Дома культуры.

Хочется сравнить два примера.

Предприниматель Дмитрий Плеханов на днях безвозмездно передал городу несколько участков «золотой» земли в самом центре города — у Предмостовой площади — для реализации городских проектов благоустройства. Там, где раньше были ветхие, покосившиеся, столетние дома появится парковая зона, красивая панорама на въезде в город со стороны Энгельсского моста. То есть, бизнес пожертвовал ради блага своих земляков дорогостоящие ресурсы, на которые ранее понес немалые затраты.

А вот нынешние владельцы «Рубина» поступили противным образом. Получили за символическую сумму готовый актив и ждут от муниципалитета благоустройства прилегающей территории, не вкладывая ни рубля в общественные проекты. Смысл прост — дважды или трижды нажиться за счёт города и горожан. Первый раз — получив актив за бесценок. Второй раз — высасывая из него прибыль с коммерческой аренды; за счёт жителей, лишенных культурно-просветительского и социального центра притяжения. И третий — перепродажи ДК по более высокой цене, поднявшейся из-за того, что город оборудует вокруг здания парковые, рекреационные, досуговые, парковочные и другие общественные пространства.

Поэтому, пока не поздно, следует поднять вопрос о пересмотре судьбы ДК во всех инстанциях. Его срочно требуется вернуть людям. Восстановить справедливость, утвердив законность. В том числе, пора обсудить этот вопрос на заседании специально созданной рабочей группы облдумы.