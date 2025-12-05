Как появился памятник Воину-освободителю на Воскресенском кладбище: Борис Шинчук рассказал историю создания

В эфире программы «Темы дня» председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук раскрыл подробности создания памятника Воину-освободителю, установленного на Воскресенском кладбище.

По словам Шинчука, идея установки памятника появилась, когда ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Берлина Георгий Васильевич Фролов обратился к губернатору с просьбой привести в порядок место массовых захоронений, где на Воскресенском кладбище покоятся более восьми тысяч воинов.

Фролов заметил, что на братских могилах нет главного символа памятника воину-освободителю. Губернатор поддержал инициативу, а сам ветеран предложил поручить работу Борису Шинчуку.

Борис Шинчук вместе с коллегами разработал проект памятника. Архитектурная основа была создана в мастерской Сердюкова, после чего началось моделирование.

Скульптура была изготовлена в мастерской под Краснодаром и некоторое время хранилась в хозяйственном помещении, пока не была доставлена в Саратов. А открытие памятника состоялось 30 апреля 2015 года в преддверии празднования 70-летия Победы.

Так появилась одна из самых узнаваемых мемориальных точек Воскресенского кладбища, созданная благодаря инициативе ветерана, поддержке власти, работе мастеров и усилиям Бориса Шинчука.

Подготовила Ольга Сергеева