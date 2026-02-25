Роскачество исследовало применяемые на улицах Саратова реагенты и дало экспертную оценку

Роскачество проанализировало противогололедные средства, которые используются в российских городах.

Эксперты оценивали продукцию по 15 критериям.

Выяснилось, что реагент BioNord, применяемый в Саратове, попадает в категорию составов, причиняющих вред бетонным и цементным покрытиям. Кроме того, он не соответствует установленным законом обязательным нормам.

По итогам испытаний ни одно из проверенных средств (всего более 20) не прошло отбор на получение государственного «Знака качества».

