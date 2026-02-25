Общественники поддержали назначение Игоря Молчанова и.о. главы Саратова

Члены Общественной палаты Саратова одобрили решение губернатора Романа Бусаргина назначить Игоря Молчанова исполняющим полномочия главы областного центра.

Как отметил общественник Иван Третьяков, Молчанов хорошо знаком с городом и его проблемами: он работал в администрации Фрунзенского района, почти восемь лет руководил Октябрьским районом, а до последнего времени возглавлял Ленинский район. По мнению Третьякова, огромный управленческий опыт и знание специфики муниципальной власти позволят новому руководителю эффективно решать вопросы благоустройства, инфраструктуры и социальной сферы.

Антон Головченко также поддержал кандидатуру, подчеркнув, что назначение обеспечит преемственность курса на системное развитие города, заложенного при предыдущем главе.

Напомним, ранее Михаил Исаев покинул пост главы Саратова в связи с переходом на новую должность.

Алиса Эай