Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России

Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp (принадлежит Meta*) на территории России.
Причина — мессенджер не выполняет требования законодательства РФ.
В ведомстве отметили, что сервис используют для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество, но мер по пресечению этих действий он не принимает.
Ограничения вводятся поэтапно, чтобы у пользователей было время перейти на другие платформы. РКН рекомендует выбирать российские мессенджеры.
Напомним, в понедельник, 22 декабря, пользователи сообщали о сбоях в работе WhatsApp (принадлежит Meta*).
*Признана в России экстремистской организацией.