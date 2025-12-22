Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России

Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp (принадлежит Meta*) на территории России.

Причина — мессенджер не выполняет требования законодательства РФ.

В ведомстве отметили, что сервис используют для противоправной деятельности, включая организацию терактов и мошенничество, но мер по пресечению этих действий он не принимает.

Ограничения вводятся поэтапно, чтобы у пользователей было время перейти на другие платформы. РКН рекомендует выбирать российские мессенджеры.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, пользователи сообщали о сбоях в работе WhatsApp (принадлежит Meta*).

*Признана в России экстремистской организацией.