Роспортребнадзор проверяет качество питьевой воды в Энгельсе из-за аварии на коллекторе

Роспотребнадзор следит за качеством воды в Энгельсе после аварии на канализационном коллекторе.

Специалисты организовали мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с аварией на канализационном коллекторе в Энгельсе, сообщили в саратовском управлении ведомства.

Прорыв на трубе диаметром 1,2 м на улице Менделеева произошёл 30 апреля — разрушился верхний свод участка. Сейчас все пробы питьевой воды соответствуют нормативам, но наблюдение продолжается.

Администрации района выдали предписание о дезинфекции подтопленных участков, подвалов и соцобъектов. Жителям зоны ЧП рекомендуют пить только кипячёную или бутилированную воду.

Ольга Сергеева