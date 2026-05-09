Саратовские родители двойняшек начали получать новую губернаторскую выплату

В Ртищевском районе выплатили первые 50 тысяч рублей за рождение двойни.

В Саратовской области действует закон, принятый депутатами облдумы 29 октября 2025 года, о единовременной выплате семьям при рождении двух и более детей одновременно. Инициативу предложил губернатор Роман Бусаргин для поддержки рождаемости.

С 1 января 2026 года семьи могут получить 50 тысяч рублей за двойню и 100 тысяч рублей за тройню. Возраст и доход родителей значения не имеют. Мера поддержки предоставляется гражданам России, проживающим в регионе.

Первой получательницей в Ртищевском районе стала Марина О., у которой родились двойняшки Аврора и Элина. В мае ей назначили единовременное пособие.

Ольга Сергеева