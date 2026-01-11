Роспотребнадзор конфисковал 48 снюсов в Саратове

В Саратовской области Роспотребнадзор конфисковал 48 единиц никотиновой продукции (снюсов).

Поводом для проверки стал сигнал от системы маркировки «Честный знак», которая зафиксировала продажу товара по цене ниже разрешённого минимума.

В ходе инспекции подтвердилось, что индивидуальный предприниматель не только реализовывал снюсы по заниженной стоимости, но и не наносил на них обязательную цифровую маркировку. Отсутствие кода может свидетельствовать о контрафактном или незаконном происхождении товара.

Суд привлёк предпринимателя к ответственности по двум административным статьям. В результате был назначен штраф в 150 тысяч рублей и конфискована вся немаркированная партия — 48 единиц продукции. Решение суда уже исполнено.

Ольга Сергеева