Роспотребнадзор не нашел загрязнений питьевой воды в Энгельсе, который заливает фекалиями

Эксперты признали питьевую воду в Энгельсе безопасной, но советуют ее кипятить.

Специалисты управления Роспотребнадзора провели анализ качества питьевой воды в Энгельсе, где из-за обрушения канализационного коллектора на улице Менделеева произошла коммунальная авария.

Напомним, ЧП случилось 30 апреля: без воды остались более 15 тысяч жителей, случилось подтопление дворов. С 4 мая в городе действует режим ЧС муниципального уровня.

Исследования показали: все пробы воды соответствуют гигиеническим нормативам. Мониторинг продолжится до полного устранения последствий аварии. Тем не менее, в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют жителям пострадавших районов использовать только кипяченую или бутилированную воду.

«Кипятить воду рекомендуется не менее трех минут. Охлажденную кипяченую воду храните в чистой, плотно закрытой посуде не более суток», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, администрации Энгельсского района выдано предписание о дезинфекции подтопленных участков, подвалов и соцобъектов.

Ольга Сергеева