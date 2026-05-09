Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил жителей с Днем Победы

Глава региона поздравил саратовцев с Днём Победы.

Роман Бусаргин в соцсетях обратился к землякам, отметив, что 9 мая и спустя 81 год остаётся особенной датой для каждого. В этот день вспоминают подвиги советских бойцов, защищавших Родину, и тружеников тыла, которые работали круглосуточно ради Победы.

«Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен. Они подарили жизнь миллионам людей, и мы это свято чтим», — написал губернатор. Он выразил уверенность, что вера в мир помогала народу пройти 1418 дней войны.

Бусаргин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, завершив поздравление словами: «С Праздником! С Днём Победы!»

Ольга Сергеева