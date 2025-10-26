Роспотребнадзор предупреждает саратовцев об опасности ботулизма в консервах

Саратовский Роспотребнадзор предупредил о рисках ботулизма в домашних консервах

Ведомство рекомендует жителям строго соблюдать правила консервирования и не покупать домашние заготовки с рук, а также вздутые консервы фабричного производства.

Симптомы отравления проявляются через несколько часов после употребления некачественной продукции и включают сильную головную боль, сухость во рту, нарушение зрения, общую слабость, тошноту и расстройство желудка.

Скорость обращения за медицинской помощью напрямую влияет на продолжительность восстановительного периода.

Ольга Сергеева