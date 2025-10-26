Саратовский ветеран МЧС Юрий Ракчеев отмечает 80-летний юбилей

Юрий Григорьевич Ракчеев, посвятивший десятилетия службе в пожарной охране Саратова, отметил 25 октября свой 80-летний юбилей.

Выпускник Харьковского пожарно-технического училища прошел профессиональный путь от рядового специалиста до руководителя оперативного подразделения.

За годы работы он занимал ключевые позиции в противопожарной службе, включая должности начальника пожарной части Кировского района и сотрудника штаба пожаротушения. Его профессиональная биография отмечена высоким уровнем компетенции и преданностью выбранному делу.

В торжественном мероприятии, посвященном юбилею ветерана, приняли участие действующие сотрудники МЧС, ветераны службы и молодые пожарные. Этот визит стал данью уважения человеку, чья жизнь была посвящена спасению людей от огненной стихии.

Ольга Сергеева