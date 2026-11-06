Роспотребнадзор снял с розничной продажи заражённую паразитами рыбу в Саратовской области

В Саратовской области сняли с продажи заражённую паразитами рыбу из сети «Пивзавод».

Роспотребнадзор снял с реализации вяленую рыбу, ставшую причиной группового заражения описторхозом в Саратовской области, сообщили в ведомстве. Пострадавшие употребляли продукцию, приобретённую в сети магазинов «Пивзавод» — случаи зарегистрированы в городе Пугачёве.

Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителей паразитарного заболевания в образцах вяленого язя. Из оборота изъято 35 килограммов продукции, реализация остального рыбного ассортимента сети приостановлена. Число пострадавших достигло 19 человек, семеро продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Описторхоз вызывают плоские черви-сосальщики, поражающие печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Заразиться можно при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы семейства карповых — язя, леща, плотвы. Опасность представляют строганина, слабосолёная и вяленая рыба, а также продукты холодного копчения; от человека к человеку инфекция не передаётся.

К проверке подключились СУ СКР по Саратовской области (по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и прокуратура. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.