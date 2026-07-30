Роспотребнадзор: в Саратовской области 234 жителя отравились «палёным» алкоголем

В Саратовской области выросло число отравлений алкоголем.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за первое полугодие 2026 года в области зафиксировано 234 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Это на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года (233).

Большинство отравлений (212) связаны с этиловым спиртом — в 2025-м таких было 205. Ещё 22 случая пришлись на непищевые спиртосодержащие жидкости (в прошлом году — 24). Отравлений суррогатами в 2026-м не зарегистрировано.

Среди пострадавших преобладают взрослые — 214 случаев (91,5%). На подростков 15–17 лет пришлось 9 отравлений (3,8%), на детей до 14 лет — 11 (4,7%).

Наиболее неблагополучная ситуация сохраняется в Саратове, Балаково и Энгельсе.

Ольга Сергеева