Саратовская область остается в числе беднейших регионов ПФО по уровню зарплат

Регион сохранил 12-е место в ПФО по заработным платам.

По данным Росстата, за январь–май 2026 года среднемесячная начисленная зарплата в Саратовской области составила 71 410 рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года — 13,9%.

В Приволжском федеральном округе регион занял 12-е место из 14. Ниже — только Мордовия (70 636 руб.) и Чувашия (69 698 руб.). Средний показатель по ПФО — 81 901 руб., лидирует Татарстан с 97 264 руб.

За май саратовская зарплата достигла 74 829 рублей — это также 12-я строчка в округе.

В общероссийском рейтинге самые высокие зарплаты — на Чукотке (239 768 руб.), в Москве (197 299 руб.) и Магаданской области (195 450 руб.).

Ранее исследование РИА Новости отмечало, что Саратовская область оказалась в шаге от попадания в топ-10 беднейших регионов страны.

Ольга Сергеева