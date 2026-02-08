Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в России нет

Роспотребнадзор официально опроверг информацию о возможном завозе вируса Нипах на территорию России.

Это заявление последовало после новостей о подтвержденном летальном случае заболевания в Бангладеш.

Как подчеркнули в ведомстве, на данный момент в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения. Вирус Нипах, вспышки которого периодически фиксируются в Южной и Юго-Восточной Азии, не представляет прямой угрозы для россиян ввиду отсутствия его природных источников в стране. Основными переносчиками инфекции являются плодоядные летучие мыши, обитающие только в тропическом климате.

Ситуация с инфекционными угрозами находится на постоянном контроле российских эпидемиологов.

Алиса Эай