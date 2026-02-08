В Саратове снесут более 500 незаконных объектов

Выявление незаконных объектов в Саратове продолжается.

На рабочем совещании с заместителями глав районных администраций по экономике и представителями комитета муниципального контроля мэр Михаил Исаев обсудил ход работ по освобождению городских территорий от незаконных конструкций — гаражей, нестационарных торговых точек, уличной рекламы.

С начала 2026 года демонтировано 60 таких объектов, — отметил Исаев. Предстоит снести ещё 374 гаража, 88 нестационарных торговых объектов и 40 рекламных конструкций. По значительному числу рекламных конструкций дела сейчас рассматриваются в судах.

— Задача глав районных администраций и комитета муниципального контроля — последовательно освобождать улицы города от незаконных конструкций. Районам поручено активнее выявлять и сносить такие объекты, в том числе во взаимодействии с комитетом, — отметил глава Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева