«Российская весна» в Саратове: песни, помощь фронту и чествование матерей героев

В Центре дополнительного образования для детей Октябрьского района 23 апреля прошёл фестиваль «Российская весна».

Мероприятие объединило сотни зрителей и участников. Организаторами выступили депутат гордумы Ирина Видина и директор центра Яна Кондрашова.

Фестиваль собрал «серебряных волонтёров» со всей области. В рамках акции «Тепло для герою» они собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Делегация «Женского движения Единой России» во главе со Светланой Зарьянцевой также привезла очередную партию груза для фронта. За активную гражданскую позицию Зарьянцевой вручили благодарность.

Почётными гостями стали генерал-майор Юрий Усынин, председатель организации «Инвалиды войны» Дмитрий Спиридонов и руководитель «Союза военных моряков» Александр Егоров.

Особый момент фестиваля составило чествование матерей героев, погибших в ходе СВО: Татьяны Соболевой, Светланы Масловой и Ольги Налобиной.

В зале царила атмосфера патриотизма: звучали песни о Родине и о воинах России. Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем всем артистам — народным талантам, принявшим участие в фестивале и акции «Тепло для героя».

Ольга Сергеева