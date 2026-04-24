Саратовцев ждут выходные с дождем и штормом

Циклоны и антициклон принесли в Саратовскую область дожди и штормовой ветер.

До вторника, 28 апреля, погоду в регионе будут определять сразу несколько атмосферных фронтов. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре.

До понедельника включительно ожидаются дожди, в пятницу и субботу местами — с мокрым снегом. Самый сильный ветер прогнозируют в понедельник: порывы достигнут 17–22 метров в секунду. Это соответствует шторму по шкале Бофорта — такая сила способна ломать деревья и срывать крыши.

Температура: в ночные часы около 0…+5 градусов, днём в субботу до +10, в воскресенье воздух прогреется до +17. В понедельник в Правобережье +10, в Левобережье — до +17.

Ольга Сергеева