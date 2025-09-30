«Россия 1»: В Саратове обучение детей в переполненной гимназии организовали в коридорах

В саратовской гимназии № 75 из-за переполненности учебные места организовали в коридорах. Ситуация привлекла внимание федерального телеканала «Россия 1».

В репортаже отмечается, что переоборудование рекреационных зон под классы связано с чрезмерным количеством учащихся. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах, например, в Волгограде.

Эксперты предупреждают, что обучение в таких условиях опасно для здоровья детей: страдают осанка, зрение и психологическое состояние. Учителя вынуждены тратить большую часть урока на поддержание дисциплины в переполненных классах.

Родители сообщают о дополнительной нагрузке — нехватке учебников, самостоятельной оплате материалов и увеличении объема домашних заданий.

Хотя по закону норма составляет 2,5 м² на ученика, специалисты настаивают, что в классе должно быть не более 20 человек. Требуется законодательное закрепление этой нормы для обеспечения качественного образования.

Ольга Сергеева