Саратовские врачи спасли пациента-гипертоника после потери сознания в бане

В Петровском районе Саратовской области врачи спасли 61-летнего мужчину с признаками острого нарушения мозгового кровообращения.

По информации медучреждения, пациент с диагностированной гипертонией почувствовал себя плохо и потерял сознание во время посещения бани. Как выяснилось, мужчина нерегулярно принимал прописанные ему гипотензивные препараты.

Медики диагностировали у пациента кровоизлияние в мозг. После проведения неотложных мероприятий по стабилизации состояния, больного переправили в региональную клинику с помощью санитарного авиатранспорта.

Ольга Андреева