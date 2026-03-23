Россиян предупредили, что умные колонки и голосовые помощники могут стать инструментом мошенников

Специалисты по кибербезопасности фиксируют повышенное внимание хакеров к голосовым помощникам и умным колонкам.

Такие устройства, предупреждают эксперты, могут быть использованы для слежки за владельцами.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Ленинградской области, напрямую обнаружить взлом непросто, но есть тревожные признаки: колонка самопроизвольно активируется, выполняет несанкционированные действия — включает музыку, совершает звонки, а в аккаунте появляются подозрительные входы или необычная активность.

При малейших подозрениях эксперты советуют немедленно отключить устройство от сети и интернета, после чего сменить пароль от привязанного аккаунта на сложную и уникальную комбинацию. Также рекомендуется проверить список подключенных устройств, удалить неизвестные и обновить прошивку колонки вместе с сопутствующими приложениями — в новых версиях разработчики часто закрывают уязвимости, используемые злоумышленниками.

