Горячие телефонные линии для пострадавших при атаке БПЛА открыли в Саратове и Энгельсе

Жители Саратова и Энгельса, чье имущество пострадало при ночной атаке беспилотников, получат выплаты из областного резервного фонда.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Специалисты уже проводят осмотр поврежденных домов и оценивают ущерб. Глава региона поручил районным администрациям помочь гражданам с оформлением заявлений на материальную помощь.

Для оперативной связи организованы «горячие линии». В Саратове звонки принимаются по номерам 8 (929) 777-68-32 и 8 (8452) 96-07-70, в Энгельсе — 8 (8453) 56-71-29.

Напомним, дроны атаковали города в ночь на 21 марта. В нескольких жилых домах выбило стекла, в Саратове пострадали два человека.

