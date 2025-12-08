Россияне более чем в 2 раза сократили суммы валюты на банковских вкладах

Вклады россиян в иностранной валюте сократились более чем вдвое к 2025 году.

Объём средств на валютных вкладах населения в российских банках к сентябрю 2025 года снизился до 40 млрд долларов. По данным Банка России, это более чем в два раза меньше показателя начала 2022 года, когда он составлял 93 млрд долларов.

Как отмечает издание РБК со ссылкой на экспертов, основная часть этих средств может быть сосредоточена у крайне ограниченного круга лиц — буквально «пары десятков» человек.

Ольга Сергеева