Спасатели рассказали жителям Саратовской области о действиях при угрозе атаки БПЛА

Власти Саратовской области напомнили о правилах безопасности при угрозе атаки дронов.
Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин опубликовал в своём Telegram-канале инструкцию для жителей.
Если вы находитесь дома:
Немедленно отойдите от окон.
Перейдите вглубь помещения, желательно в комнату без окон (коридор, ванная), расположенную между несущими стенами.
Не выходите на улицу.
Если вы на улице или в транспорте:
Быстро покиньте опасную зону, отойдя на расстояние не менее 100 метров.
Укройтесь в ближайшем капитальном здании или подземном переходе.
После происшествия:
Ни в коем случае не приближайтесь, не трогайте и не фотографируйте обломки беспилотников — это смертельно опасно.
Воздержитесь от публикации фото и видео с места в открытых источниках.
Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации от властей.
Ольга Сергеева