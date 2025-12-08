Спасатели рассказали жителям Саратовской области о действиях при угрозе атаки БПЛА

Власти Саратовской области напомнили о правилах безопасности при угрозе атаки дронов.

Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин опубликовал в своём Telegram-канале инструкцию для жителей.

Если вы находитесь дома:

Немедленно отойдите от окон.

Перейдите вглубь помещения, желательно в комнату без окон (коридор, ванная), расположенную между несущими стенами.

Не выходите на улицу.

Если вы на улице или в транспорте:

Быстро покиньте опасную зону, отойдя на расстояние не менее 100 метров.

Укройтесь в ближайшем капитальном здании или подземном переходе.

После происшествия:

Ни в коем случае не приближайтесь, не трогайте и не фотографируйте обломки беспилотников — это смертельно опасно.

Воздержитесь от публикации фото и видео с места в открытых источниках.

Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации от властей.

Ольга Сергеева