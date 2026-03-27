Россияне массово скупают морские контейнеры для жилья

Найдена доступная альтернатива «каркасникам» из-за скачка цен на стройматериалы.

В России набирает популярность неочевидный, но стремительно растущий сегмент жилья: морские контейнеры, переоборудованные под постоянное проживание. За последние два года спрос на такие конструкции увеличился на 60%, сообщает Telegram-канал «БАЗА», публикуя данные с профильных онлайн-площадок и форумов.

Причина ажиотажа — не экзотический дизайн, а экономика. На фоне резкого удорожания традиционных стройматериалов и каркасных домов многие россияне начали рассматривать контейнеры как полноценную альтернативу классическому строительству. Готовый проект с качественной внутренней отделкой, инженерными коммуникациями и всеми необходимыми удобствами обходится в сумму до 1,5 млн рублей. Для сравнения: это примерно в 10 раз дешевле возведения каркасного дома аналогичной площади.

Еще одно преимущество — юридическая простота. Поскольку контейнерная жилплощадь относится к некапитальным объектам, для ее установки на участке не требуется получать разрешение на строительство. Сам процесс монтажа занимает всего несколько часов, что делает такое жилье максимально мобильным решением.

Рост спроса фиксируется на фоне того, как традиционный сегмент частного домостроения становится все менее доступным для широкого круга покупателей. Эксперты отмечают, что контейнеры перестали восприниматься исключительно как временное сооружение или складское помещение — сегодня это полноценный сегмент рынка недвижимости, который, судя по динамике, продолжит набирать обороты.

Наталья Мерайеф