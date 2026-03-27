Бастрыкин заступился за проживающих в аварийном доме 1952 года на Гранатной саратовцев

Федеральный центр взял на контроль дело о расселении саратовской «аварийки» 1952 года постройки.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Дмитрию Костину доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав граждан. Речь идет о жильцах многоквартирного дома, который уже долгие годы остается в зоне риска, но не попадает в реальные графики переселения.

Здание на улице Гранатной в Саратове было построено в начале 1950-х годов. Статус аварийного оно получило еще в 2018-м, однако с тех пор ситуация для проживающих там людей кардинально не изменилась. Сроки предоставления благоустроенных квартир до сих пор не определены, а само расселение не сдвинулось с мертвой точки.

Условия, в которых продолжают находиться люди, по информации ведомства, не соответствуют элементарным стандартам безопасности и комфорта. Фасад здания испещрен трещинами, внутри отсутствует централизованное отопление, нет горячего водоснабжения и водоотведения. Обращения граждан в различные инстанции, как отмечается, не привели к решению проблемы.

В центральном аппарате СК России поставили исполнение поручения на особый контроль. От руководителя саратовского следственного управления Дмитрия Костина требуют представить развернутый отчет о промежуточных итогах расследования и принятых мерах.

